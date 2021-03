Foot - PSG

PSG - Malaise : La tendance se confirme pour Neymar et le FC Barcelone !

Publié le 7 mars 2021 à 20h45 par B.C.

Touché aux adducteurs le 10 février dernier, Neymar avait dû se résoudre à rater le huitième de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone. La donne pourrait toutefois être différente pour le match retour mercredi.

Ce samedi, le PSG est parvenu à se défaire de Brest (3-0) facilement en 16e de finale de Coupe de France, sans Neymar. Malgré son retour à l’entraînement, l’international brésilien était trop juste pour retrouver la compétition et est resté à Paris afin de poursuivre sa convalescence. Désormais, le PSG espère retrouver sa star ce mercredi pour le huitième de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone. Malgré sa victoire à l’aller (4-1), le club de la capitale prend ce rendez-vous au sérieux, et la présence de Neymar dans le groupe serait un sérieux atout. Interrogé sur le sujet vendredi, Mauricio Pochettino n’a pas donné d’indication en bottant en touche : « On est très content de son évolution et on verra dans les prochains jours s'il pourra faire partie du groupe pour Barcelone. »

Neymar proche de faire son retour