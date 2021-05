Foot - PSG

PSG - Malaise : L'énorme coup de gueule de Marquinhos !

Publié le 9 mai 2021 à 23h45 par A.D.

Incapable de l'emporter face à Rennes ce dimanche soir, le PSG a peut-être déjà dit adieu au titre en Ligue 1. Après la rencontre, Marquinhos a fait part de son immense déception

Alors que le LOSC l'a emporté largement sur la pelouse de Lens (0-3), le PSG n'avait pas le droit à l'erreur. En déplacement à Rennes, le club de la capitale avait bien commencé ce dimanche soir. Grâce à un penalty de Neymar, les hommes de Mauricio Pochettino ont su ouvrir le score. Mais comme souvent ces derniers temps, le PSG n'est pas parvenu à garder son avance, et a vu le Stade Rennais revenir à hauteur. Et malheureusement pour la bande à Neymar, elle n'a pas trouvé la solution pour reprendre l'avantage. Contraint de subir le nul (1-1), le PSG est désormais à trois points du LOSC en championnat. Alors qu'il ne reste plus que deux matchs à jouer, le club de la capitale, qui est loin d'avoir son destin en main, a peut être éteint totalement ses chances de titres cette saison. Interrogé au micro de Canal + juste après la dernière contre-performance du PSG, Marquinhos y est allé de son coup de gueule, se projetant déjà vers la prochaine saison.

«C’est inadmissible quand on est le PSG»