PSG : Le message fort de Pochettino après la défaite face à City !

Publié le 8 mai 2021 à 22h15 par La rédaction

Présent en conférence de presse ce samedi, Mauricio Pochettino a évoqué l'état d'esprit de son groupe après la défaite en Ligue des champions face à Manchester City et avant un match crucial face à Rennes en Ligue 1.

Finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions, le PSG n’est pas parvenu à vaincre Manchester City en demi-finale et composter son billet pour Istanbul, lieu de la prochaine finale. Battu au Parc des Princes par la formation de Pep Guardiola lors du match aller (1-2), le club parisien n’a pas réussi à refaire son retard. A court de solutions, le PSG s’est incliné à l’Etihad Stadium (2-0) et a dit adieu à ses rêves européens. Présent en conférence de presse ce samedi, Mauricio Pochettino est revenu sur cette élimination.

« Il faut tourner la page »