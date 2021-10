Foot - PSG

PSG - Malaise : Ces révélations de taille sur la situation de Sergio Ramos !

Publié le 30 octobre 2021 à 20h10 par D.M.

Malgré les forfaits qui s'enchaînent pour Sergio Ramos, le PSG ne se montrerait pas particulièrement inquiet et voudrait prendre son temps afin de récupérer un joueur à 100%.

A quand les débuts de Sergio Ramos au PSG ? Arrivé cet été au sein de la capitale, l’ancien défenseur du Real Madrid n’a toujours pas porté le maillot du club parisien en raison de douleurs persistantes au genou. Alors que certains doutes commencent à apparaître sur son niveau et sa forme physique, Sergio Ramos a reçu le soutien de Leonardo ce vendredi : « La presse espagnole dit qu'il y a un problème avec Ramos et vous jouez le jeu de la presse espagnole. Ils ont envie de dire qu’il est nul et vous aidez. Mais on savait tout, on sait où en sont nos joueurs, on le sait ! Donc c'est un peu trop ».

Le PSG est serein sur le cas Sergio Ramos