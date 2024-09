PSG : «Magnifique», Luis Enrique sous le choc

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la belle victoire à Lille dimanche soir (3-1), le PSG a confirmé son excellent début de saison enchaînant trois succès en trois matches, avec un total impressionnant de 13 buts inscrits. De quoi réjouir Luis Enrique qui fait un premier petit bilan avant la trêve internationale.

Le PSG semble avoir parfaitement digéré le départ de Kylian Mbappé. Et pour cause, le club de la capitale réalise un début de saison quasi-parfait avec trois victoires en trois rencontres de Ligue 1 et surtout 13 buts inscrits et deux encaissés. Après la victoire contre le LOSC (3-1), Luis Enrique n'a d'ailleurs pas tari d'éloges.

« C'est magnifique ! On aurait pu inscrire 15 buts et n'en prendre que deux mais c'est magnifique ! », s’enflamme l’entraîneur du PSG en conférence de presse avant de revenir sur la victoire contre le LOSC (3-1).

« Je pense que c'était un match difficile à l'extérieur, avec tout ce que cela comporte. On a joué contre un adversaire de Ligue des champions, plus en rythme que nous. La différence a été très claire entre les deux équipes. On a essayé de contrôler le ballon, je suis plutôt satisfait de la performance de l'équipe », ajoute Luis Enrique.