PSG : Luis Enrique prépare encore une énorme surprise ?

Mardi soir à l'occasion du déplacement sur la pelouse du Bayern Munich, Luis Enrique avait décidé d'aligner Matvey Safonov à la place de Gianluigi Donnarumma. Un choix qui n'a pas porté ses fruits puisque le portier russe n'est pas exempt de tout reproche sur le but allemand. Suffisant pour envisager un nouveau changement dans les buts ? Le coach du PSG n'a pas écarté l'idée de relancer Arnau Tenas.

Comme contre Toulouse vendredi soir, Luis Enrique avait décidé d'aligner Matvey Safonov dans les buts mardi soir contre le Bayern Munich à la place de Gianluigi Donnarumma. Un choix très fort qui vient sanctionner les prestations décevantes du portier italien en Ligue des champions. Mais le Russe n'en a pas réellement profité pour se distinguer puisqu'il est même à l'origine du but bavarois. Par conséquent, Luis Enrique a été interrogé sur la possibilité de lancer son troisième gardien à savoir Arnau Tenas. Une perspective qu'il n'a pas écarté.

Tenas dans les buts ? Luis Enrique n'écart pas l'idée

« Mon objectif avec tous les joueurs de mon effectif est de garder tous mes joueurs prêts à jouer le match à venir. J’ai choisi de faire jouer Safonov pour surmonter le pressing du Bayern et générer une première supériorité à la relance », lâche l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Cela me donne des informations intéressantes»

« Les défaites sont toujours gênantes et font mal, mais elles me donnent beaucoup d’informations sur quels joueurs pourront jouer ici dans le futur, s’il y a un futur. Je le répète mais ça me donne des informations intéressantes, nécessaires, pour continuer notre chemin ensemble, ou pas », ajoute Luis Enrique, rapporté par CulturePSG.