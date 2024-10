PSG : Luis Enrique l'adore, son retour est annoncé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sorti sur blessure dès la première journée de Ligue 1 au Havre, Gonçalo Ramos manque cruellement au PSG qui n'a plus de vrai numéro 9 à aligner. Son retour est donc très attendu, et Luis Enrique a d'ailleurs été interrogé sur son avant-centre portugais. L'entraîneur du PSG reconnaît d'ailleurs qu'il adore son joueur qui apportera ses qualités lorsqu'il reviendra.

Il devait être le numéro 9 titulaire du PSG cette saison. Gonçalo Ramos était très attendu avec le départ de Kylian Mbappé, mais il s'est blessé dès la première journée et son retour n'est pas prévu avant la fin du mois de novembre. Devant les médias, Luis Enrique a d'ailleurs évoqué le cas de son avant-centre.

Luis Enrique s'enflamme pour Ramos

« Il revient le 25, c'est sûr, mais je ne sais pas de quel mois. Comme ça, on est tous calmes et tranquilles. La solution de tous les maux du monde maintenant, on dirait que c’est Gonçalo Ramos. Allez, on va dire qu'il revient le 25 et il va apporter la même chose qu’il apportait avant », assure l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.

«C'est un joueur que j'adore»

« C'est un joueur que j'adore, comme tous les joueurs de mon effectif. La solution n’est pas dans un joueur, ni dans un joueur qui pourrait arriver d’un seul coup et tout changer, c'est un modèle qu'il y a longtemps eu au PSG. La solution ne vient jamais d’un seul joueur et ne repose pas que sur un seul joueur qu'on pourrait faire signer. La solution, c’est de s’améliorer comme équipe et que club, bien sûr profiter des fenêtres mercato pour améliorer l’effectif, mais la solution est toujours globale, en tant qu’équipe », ajoute Luis Enrique.