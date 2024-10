PSG : Luis Enrique face à un énorme défi !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi soir, le PSG s’est incliné pour la première fois de la saison sur la pelouse d’Arsenal (2-0) en Ligue des Champions. Après un bon début d’exercice 2024-2025, la formation de Luis Enrique a donc subi un premier coup d’arrêt. Clairement, le coach espagnol va devoir remobiliser les siens, et retrouver de la dynamique sur la pelouse de l’OGC Nice ce dimanche soir. Analyse.

Le PSG doit se relever. Si jusque-là, en Ligue 1, le club de la capitale a réalisé un parcours quasi-parfait avec cinq victoires et un match nul en six match, la formation de Luis Enrique a sans doute affiché quelques limites ce mardi soir en Ligue des Champions. Opposé à Arsenal, le club parisien a chuté à l’Emirates Stadium (2-0), dépassé par des Gunners bien plus dominateurs, notamment lors du premier acte.

Une première défaite inquiétante pour le PSG ?

Surtout, cette défaite a mis en lumières quelques problèmes majeurs au PSG. L’absence d’Ousmane Dembélé, écarté pour des raisons internes au club par Luis Enrique, s’est fait ressentir dans la dangerosité parisienne sur les phases offensives. Gianluigi Donnarumma a commis deux grosses erreurs fatales aux siens face à Arsenal, et doit rapidement passer à autre chose. Ce dimanche soir, le PSG se rend sur la pelouse de l’OGC Nice, et cette rencontre sonne comme un vrai défi pour Luis Enrique. L’entraîneur espagnol doit remettre de la dynamique dans son équipe, et va d’ailleurs pouvoir réintégrer son numéro 10 qui s’est excusé.

Luis Enrique face à un gros défi

Une nouvelle défaite ce dimanche juste avant la trêve internationale fragiliserait certainement la confiance du PSG, qui manque encore d’expérience sur certains points. En l’absence de Gonçalo Ramos, Luis Enrique trouvera-t-il une véritable solution au poste d’avant-centre, lui qui a testé Marco Asensio, Kang-In Lee, ou encore Désiré Doué en pointe ? Beaucoup de questions restent en suspens à Paris, mais une victoire convaincante face aux Aiglons ce dimanche soir permettrait assurément de mieux faire passer la déroute subie contre Arsenal plus tôt dans la semaine.