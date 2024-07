PSG : Luis Enrique en galère à cause d’Al-Khelaïfi ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé sur le banc du PSG à l’été 2023, Luis Enrique n’a pas vécu une première saison des plus reposante dans la capitale, notamment à cause du feuilleton Kylian Mbappé. Et Daniel Riolo assure d’ailleurs que le manque de gestion de la part du président Al-Khelaïfi a eu des conséquences pour l’entraîneur espagnol du PSG.

C’est un fait, tout le feuilleton Kylian Mbappé a fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois au PSG et n’a pas facilité le quotidien du groupe en interne. Luis Enrique, qui est arrivé au club l’été dernier, l’a rapidement appris à ses dépens puisqu’il s’est retrouvé au cœur d’une gestion assez particulière du cas Mbappé au PSG.

Mercato - PSG : La presse anglaise annonce un gros transfert surprise https://t.co/yeVQrL1M4X pic.twitter.com/NM27INiLrq — le10sport (@le10sport) July 12, 2024

Un cadeau empoisonné pour Enrique

En effet, à partir du moment où il avait définitivement acté son départ libre du PSG en fin de saison, Kylian Mbappé a vu son temps de jeu considérablement diminuer, et hormis dans les gros matchs de Ligue des Champions, l’attaquant français n’était plus un titulaire indiscutable de Luis Enrique. Une gestion qui n’a pas du tout été du goût de Daniel Riolo.

« Luis Enrique a essayé de se débattre… »

« Le club a géré le dossier Mbappé n'importe comment, Luis Enrique a essayé de se débattre au milieu de tout ça en essayant de faire le patron mais il s'est bien rendu compte comme tous les autres avant lui du bordel qu'il peut y avoir à cause d'un président incompétent comme celui du PSG », lâche Riolo dans l’After Foot sur RMC Sport, constatant donc que Luis Enrique avait été mis en galère par le président du PSG sur le cas Mbappé.