PSG : Luis Enrique a choisi le remplaçant de Dembélé !

Suspendu après avoir écopé d'un carton rouge contre le Bayern Munich, Ousmane Dembélé n'est pas disponible pour affronter le RB Salzbourg ce mercredi soir dans un match clé pour les Parisiens. Et Luis Enrique a tranché pour remplacer son numéro 10. C'est Lee Kang-In qui sera aligné aux côtés de Gonçalo Ramos et Bradley Barcola.

Après des débuts plus que compliqués en Ligue des champions, le PSG n'a plus le droit à l'erreur et s'apprête à disputer trois dernières journées cruciales pour assurer sa qualification. Cela commence dès ce mercredi soir avec un déplacement en Autriche pour y affronter le RB Salzbourg. Et il faudra faire sans Ousmane Dembélé.

Lee Kang-In remplace Dembélé

En effet, le numéro 10 du PSG a écopé d'un carton rouge contre le Bayern Munich et il est donc logiquement suspendu pour le déplacement sur la pelouse du RB Salzbourg. Pour compenser cette absence, Luis Enrique avait plusieurs options comme celles d'aligner Marco Asensio ou encore Désiré Doué. Mais c'est finalement Lee Kang-In qui occupera le couloir droit de l'attaque du PSG.

Fabian Ruiz, la petite surprise

Pour le reste, Luis Enrique a réservé une petite surprise en alignant Fabian Ruiz au milieu de terrain aux côtés de Joao Neves et Vitinha. Warren Zaïre-Emery est donc sur le banc. Enfin, à noter que Gianluigi Donnarumma retrouve sa place dans les buts alors que Matvey Safonov était titulaire contre le Bayern Munich.

Le onze du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz - Lee, Ramos, Barcola