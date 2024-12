«Impardonnable» : Le PSG prend un coup de pression en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mal embarqué en Ligue des champions, le PSG se déplace sur la pelouse du RB Salzbourg ce mardi soir dans une rencontre qui s'annonce cruciale. Largement favoris, les Parisiens sont toutefois sous pression car ils n'ont plus le droit à l'erreur. D'ailleurs, Jérôme Rothen estime qu'une contre-performance serait «impardonnable».

Avec seulement quatre points glanés en cinq rencontres, le PSG est en grand danger en Ligue des champions. Il ne reste que trois matches aux Parisiens pour inverser la tendance et tenter d'arracher une qualification. Cela commence dès mardi soir sur la pelouse du RB Salzbourg, encore plus en difficulté. Sur le papier, le PSG est largement favori et pour Jérôme Rothen, s'il n'y a pas de victoire à l'issue du match, ce serait impardonnable.

Le PSG sur le point de frapper un grand coup ? 💥 Gyökeres, star du Sporting, pourrait changer la donne cet hiver !

➡️ https://t.co/Fcbmw9AhZH pic.twitter.com/g9VMhPXw4K — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 10, 2024

Rothen met la pression sur le PSG

« Ils n'ont pas le choix. Je crois en ce projet-là, mais ils sont dos au mur. Ils n'ont plus le droit à l'erreur. Ce déplacement n'est même pas périlleux pour moi, car normalement, c'est une formalité », lâche-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.

«Ce serait impardonnable que le PSG n'arrive pas à gagner»

« Mais est-ce qu'il y a des formalités en Ligue des champions à trois journées de la fin quand t'es obligé d'aller gagner? C'est sûr que ça ferait vraiment tâche de ne pas gagner. Ce serait impardonnable que le PSG n'arrive pas à gagner », ajoute Jérôme Rothen.