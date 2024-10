PSG : L’invention de Luis Enrique ne plaît pas du tout

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG a perdu Gonçalo Ramos très tôt dans la saison, Luis Enrique a décidé de se passer de Randal Kolo Muani qui apparaissait pourtant comme le remplaçant naturel du Portugais. Ce sont donc Lee Kang-In et Marco Asensio qui se partagent le poste d’avant-centre dans un rôle de faux 9. Une idée qui ne plait pas du tout à Rolland Courbis.

Depuis la blessure de Gonçalo Ramos, Luis Enrique a fait le choix de ne pas aligner de vrai numéro 9. C'est ainsi que Marco Asensio et Lee Kang-In sont régulièrement choisi pour occuper le poste d'avant-centre mais avec un profil très différent de celui du Portugais. Et pour cause, ils ont utilisé en tant que faux 9 ce qui fonctionne en Ligue 1, mais beaucoup moins en Ligue des champions. Inefficace contre le PSV Eindhoven, le PSG a du se contenter du nul (1-1), et Rolland Courbis estime que l'invention de Luis Enrique avec Lee Kang-In est un échec.

Lee en faux 9, Courbis ne valide pas du tout

« Je le trouve toujours assez marrant. Dans certaines choses qu’il nous explique, je me pose quand même la question : il pense que les personnes en face de lui sont carrément stupides ? Son rapport avec les médias me dérange. Pour ce qui est du jeu, quand les joueurs évolueront à leur poste, quand on arrêtera de nous inventer que le n° 9 peut être Kang-in Lee, on pourra discuter… », assure l’ancien entraîneur de l’OM dans les colonnes du Parisien, avant de poursuivre.

«Quand on arrêtera de nous inventer que le n° 9 peut être Kang-in Lee, on pourra discuter…»

« La jeunesse, je veux bien, mais bon… Donnarumma, Marquinhos, Hakimi, Ruiz, Dembélé, ce sont des joueurs expérimentés. Ce qui est emmerdant, c’est de ne pas avoir des joueurs qui jouent à leur poste. Mais bon, l’entraîneur qui ferait ça serait un entraîneur banal », ajoute Rolland Courbis.