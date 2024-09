PSG : Le clan Mbappé annonce une bataille sans merci

Amadou Diawara

Alors que le PSG n'a pas payé tous ses salaires et primes de la saison dernière, Kylian Mbappé réclamerait environ 55M€ à son ancien club. En effet, la nouvelle star du Real Madrid a saisi la commission juridique de la LFP. Alors que l'instance pourrait renvoyer les parties vers le conseil des prud'hommes, le clan Mbappé assure qu'il est prêt à faire toutes les démarches possibles pour obtenir gain de cause dans cette affaire.

Alors que Kylian Mbappé a décidé de partir librement et gratuitement vers le Real Madrid l'été dernier, le PSG ne lui a pas versé certains salaires et certaines primes. Pour récupérer son dû, soit environ 55M€, le capitaine de l'équipe de France a saisi la commission juridique de la LFP.

Le PSG se rate sur le mercato, on jubile à l’étranger ! https://t.co/foOW1omhJW pic.twitter.com/6r2t8TGZJw — le10sport (@le10sport) September 12, 2024

Le clan Mbappé compte se battre jusqu'au bout

Ce mercredi matin, les avocats du PSG et de Kylian Mbappé avaient rendez-vous devant la commission juridique de la LFP. Et après un échange de plus de deux heures, l'instance a proposé de mettre en place une médiation entre les deux parties. Toutefois, le clan Mbappé a refusé cette option.

«Aller aussi loin que le droit du travail le permet»

Selon les informations de L'Equipe, confirmées par Le Parisien, la commission juridique de la LFP va donc acter le refus du clan Mbappé, avant de rendre sa décision ce vendredi. Faute d'éléments suffisants pour trancher en faveur de l'un des deux camps, l'instance pourrait renvoyer les parties vers le conseil des prud'hommes. De son côté, le conseil de Kylian Mbappé se dit « prêt à aller aussi loin que le droit du travail le permet », comme rapporté par Le Parisien. Affaire à suivre...