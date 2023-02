PSG : Le cauchemar du Qatar, c’est lui

Pierrick Levallet

La situation devient inquiétante au PSG à l'approche du choc contre le Bayern Munich en Ligue des champions. Le club de la capitale a subi un deuxième revers consécutif en s'inclinant face à l'AS Monaco ce samedi (3-1). La bête noire du projet QSI a d'ailleurs bien profité du niveau de jeu alarmant du PSG.

À l’approche de la grande échéance face au Bayern Munich en Ligue des champions, le PSG n’y arrive plus. La situation de la formation parisienne devient inquiétante et alarmante depuis le retour de la Coupe du monde. Après sa défaite contre l’OM, le club de la capitale s’est incliné face à l’AS Monaco ce samedi (3-1). La bête noire du projet QSI a d’ailleurs encore frappé au Stade Louis II.

Ben Yedder, la bête noire du PSG version QSI

Comme le rapporte RMC Sport , Wissam Ben Yedder prend un malin plaisir à tourmenter le PSG version QSI. L’attaquant de l’AS Monaco adore les rendez-vous face au club de la capitale, et il l’a bien montré ce samedi avec sa nouvelle réalisation. C’est la 9e fois qu’il trouve le chemin des filets face au PSG. Personne ne fait mieux que Wissam Ben Yedder en Europe dans cet exercice.

Il réclame «une union sacrée» au PSG, Mbappé valide https://t.co/dNgBLqZD5W pic.twitter.com/GifV0enfRl — le10sport (@le10sport) February 12, 2023

«Il faut une union sacrée»