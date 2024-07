PSG : Le bourreau de Mbappé et de Neymar balance !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé et Neymar ont partagé le même vestiaire au PSG avec Angel Di Maria pendant cinq ans entre 2017 et 2022, moment du départ de l’Argentin pour la Juventus. Ayant privé Neymar et Mbappé d’une Copa America et d’une Coupe du monde, l’international argentin a vidé son sac.

En l’espace de dix huit mois, Angel Di Maria a dégoûté deux amis proches qu’il s’était fait au PSG. En effet, le 11 juillet 2021 et alors que Neymar courrait derrière la Copa America depuis le début de sa carrière avec le Brésil, au même titre que Lionel Messi, Di Maria a inscrit le seul et unique but de cette finale, offrant le premier titre de Messi avec sa sélection.

«Même si j'avais vécu pendant quinze ans à Paris, j'aurais quand même donné ma vie pour l’Argentine»

Et un soir de 18 décembre 2022 au Qatar, la bande de Lionel Messi jouait un sale tour à l’équipe de France de Kylian Mbappé en finale de Coupe du monde (3-3, puis 4-2 aux tirs au but). Angel Di Maria a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets. Interrogé par France Football sur cette finale de Mondial, Di Maria a toutefois reconnu ne pas avoir ressenti un sentiment particulier en privant Mbappé d’une seconde Coupe du monde. « Non, honnêtement, lorsque vous portez le maillot de l'équipe nationale, vous ne pensez qu'à défendre votre pays. Même si j'avais vécu pendant quinze ans à Paris, j'aurais quand même donné ma vie pour l’Argentine ».

«Cela m'a brisé le coeur de voir Neymar en pleurs»

Pour autant, les émotions affichées par Neymar après s’être incliné face à l’Argentine ont particulièrement touché Angel Di Maria. « Bien sûr qu'après le match, vous pouvez vous sentir un peu triste pour vos amis en face. C'est arrivé après la finale de la Copa America que nous avons gagnée contre le Brésil (en 2021, 1-0, but de Di Maria). Cela m'a brisé le coeur de voir Neymar en pleurs ». De son côté, Di Maria a tout raflé avec l'Argentine, la Copa America et la Coupe du monde en passant par les Jeux Olympiques avant une éventuelle seconde Copa America la finale contre la Colombie ayant lieu dans la nuit de dimanche à lundi.