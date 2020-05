Foot - PSG

PSG : Gueye «savoure» le titre en Ligue 1

Publié le 6 mai 2020 à 15h48 par La rédaction mis à jour le 6 mai 2020 à 15h50

Titré pour la neuvième fois de son histoire suite à l'arrêt de la saison en Ligue 1, le PSG savoure son sacre malgré les conditions inédites de son obtention comme l'explique Idrissa Gueye.