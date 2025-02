PSG : «Elle a éclaté rapidement», Dembélé a fait une victime !

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, le PSG n'a fait qu'une bouchée de l'AS Monaco. En effet, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi l'a emporté largement face au club du Rocher. Si les deux équipes étaient dos à dos à la pause, Ousmane Dembélé a fait craquer la défense monégasque au début de la deuxième mi-temps.

Ce vendredi soir, le PSG avait rendez-vous avec l'AS Monaco au Parc des Princes, et ce, pour le compte de la 21ème journée de Ligue 1. Grâce à un Ousmane Dembélé des grands soirs, notamment, le club emmené par Luis Enrique n'a laissé aucune chance à la bande à Thilo Kehrer. En effet, le PSG l'a emporté 4-1. Le numéro 10 rouge et bleu ayant inscrit un doublé.

«Dembélé a attaqué à l'aile droite»

Après le coup de sifflet final de PSG - AS Monaco, Pierre Ménès a analysé la victoire parisienne, mettant en lumière la prestation d'Ousmane Dembélé, qui a martyrisé la défense du club de la principauté. « Paris a éclaté Monaco 4-1. Il y avait pourtant que 1-1 à la mi-temps. Le PSG a ouvert le score sur un coup franc sans angle de Vitinha, où (Radosław) Majecki dort. Derrière, l'égalisation de Zakaria est très belle, parce que sa frappe au premier poteau est aussi inattendue que soudaine et précise. Malgré ce score de parité au repos, la domination parisienne était totale. 75% de possession de balle, c'est monstrueux. La différence entre le PSG d'aujourd'hui et le PSG d'il y a quelques semaines, c'est que maintenant, le PSG sait accélérer », a déclaré le journaliste français, avant d'en rajouter une couche.

«C'était trop pour la défense monégasque»

« La présence de (Khvicha) Kvaratskhelia, même s'il n'est pas encore à son meilleur niveau, apporte des solutions. Barcola a commencé à droite, Kvara à gauche, et Dembélé étant dans l'axe. En deuxième période, Dembélé a attaqué à l'aile droite, et visiblement, c'était trop pour la défense monégasque, qui a éclaté assez rapidement. Tout d'abord sur un but de Kvara. Très bien servi par Barcola, il a fait un très bon crochet et une frappe. Ensuite, il y a eu un une-deux magnifique entre le très intéressant Désiré Doué et Dembélé, qui frappe fort au premier poteau. (...) Et le but de Dembélé, encore un doublé pour lui, conforte sa place de meilleur buteur du championnat. Elle donne à ce succès une proportion incroyable », a déclaré Pierre Ménès sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot.