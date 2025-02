Mbappé : Le «rêve» du Real Madrid devient son cauchemar ?

Thomas Bourseau

Les échecs se sont multipliés au fil des étés pour le Real Madrid, mais le calvaire de Florentino Pérez dans le feuilleton Kylian Mbappé a pris fin à la dernière intersaison. En effet, Mbappé a rejoint la Casa Blanca, de quoi permettre au président du Real Madrid de réaliser son rêve, mais également celui du capitaine de l'équipe de France. En parallèle, cela aurait constitué le début du cauchemar de Vinicius Jr selon Eric Di Meco.

Pendant de longues années, le Real Madrid courrait sans cesse derrière Kylian Mbappé à l'approche du mercato estival. Et à plusieurs reprises, Florentino Pérez s'est cassé les dents dans ce dossier. Le président du club merengue faisait de la signature du champion du monde une priorité à l'été 2017, en 2021 ainsi qu'en 2022 avant que celui qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain décide de prolonger son contrat.

Un départ surprise au PSG ! 🎉 La vente de Simons pourrait rapporter encore plus. Découvrez les dessous de ce transfert stratégique !

➡️ https://t.co/Zn3uAycPGt pic.twitter.com/hDjDYBnJZk — le10sport (@le10sport) February 8, 2025

«Il assouvit son rêve personnel. Le rêve sportif aussi du Real»

Le 3 juin 2024, l'arrivée tant attendue de Kylian Mbappé s'est enfin matérialisée. Le 16 juillet dernier, deux jours après la finale de l'Euro remportée par l'Espagne, le capitaine de l'équipe de France était présenté face à plus de 80 000 socios du Santiago Bernabeu. De quoi réaliser le rêve du patron du Real Madrid. « Florentino Pérez, c'est vrai que recruter Mbappé était son rêve. Il assouvit son rêve personnel. Le rêve sportif aussi du Real parce que c'est quand même un des joueurs qu'il faut avoir Mbappé dans son collectif. Quand tu regardes les jeunes de 25 ans aujourd'hui, c'est lui qu'il faut avoir ». a assuré Eric Di Meco vendredi pendant la diffusion du Super Moscato Show sur les ondes de RMC.

«Il est en train de faire craquer Vinicius»

Après des débuts poussifs, Kylian Mbappé a su inverser la tendance ces dernières semaines. Au point où c'est la star incontestée de la saison dernière, Vinicius Jr, qui en pâtirait actuellement. Le Brésilien « craquerait » tout bonnement selon Eric Di Meco.

« Sauf que Pérez s'est dit que c'est Ancelotti qui allait gérer les problèmes de vestiaire. On se demandait si Mbappé allait pouvoir s'adapter à cette équipe là qui avait beaucoup gagné. On s'est dit au début de saison que ça allait être lui le maillon faible (ndlr Mbappé). Mais mentalement et sportivement, il est monstrueux. De par ses performances et son attitude, il est en train de faire craquer Vinicius ».