PSG : Cet attaquant l’annonce, il veut tout gâcher !

Thomas Bourseau

Au PSG, le triplé historique n’aura pas lieu cette année en raison de l’élimination en demi-finale de Ligue des champions. Marquinhos souhaitait réaliser cette prouesse et l’avait publiquement vocalisé en avril dernier. Pour ce qui est de la Coupe de France, Alexandre Lacazette compte bien chambouler les plans du capitaine du Paris Saint-Germain.

Il y a un mois, Marquinhos entrait un peu plus dans l’histoire du PSG en devenant le joueur le plus capé du club depuis sa fondation en 1970. En dépassant les 435 matchs disputés par Jean-Marc Pilorget, le capitaine du Paris Saint-Germain consolidait son statut de légende.

«La finale de Coupe de France, elle est là, on va aller la chercher»

Devant le public du Parc des princes, le taulier de la défense du PSG ne cachait clairement pas les ambitions d’un triplé historique pour le Paris Saint-Germain. À commencer par aller chercher le billet pour la finale de la Ligue des champions à Wembley, puis la remporter. « On a une fin de saison avec de beaux objectifs à aller chercher. Le championnat, il est là, c'est ouvert. On va aller chercher ce titre. La finale de Coupe de France, elle est là, on va aller la chercher. Et la Ligue des champions, elle est là, on va aussi aller la chercher ! » . Néanmoins, en raison de son manque de réalisme pendant la double confrontation contre le Borussia Dortmund en demi-finales de la Ligue des champions (1-0, 1-0), le Paris Saint-Germain s’est fait sortir de la compétition.

Lacazette : « La Coupe de France ? J’en rêvais déjà l'année dernière»