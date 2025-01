PSG - Barcola : Riolo envoie un nouvelle punchline !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Du haut de ses 22 ans, Bradley Barcola tient peut-être fin son match référence avec le PSG. Auteur d’une performance XXL contre Manchester City mercredi soir, l’attaquant de l’équipe de France a d’ailleurs impressionné Daniel Riolo, qui évoque même un « dépucelage » européen pour Barcola. Voilà ce qu’on appelle le sens de la formule.

Réputé pour être très critique envers Bradley Barcola depuis la signature de ce dernier au PSG, avec notamment le célèbre surnom « Bambi » qu’il lui a attribué dans l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a décrypté la belle performance du jeune attaquant de 22 ans mercredi soir en Ligue des Champions contre Manchester City (4-2). Et l’éditorialiste a fait une sortie dont lui seul à le secret sur le numéro 29 du PSG.

Dusan Vlahovic au PSG ? 🔥 La Juventus pourrait bien céder son enfant prodige, un transfert à suivre de près !

➡️ https://t.co/GzJE02AgX3 pic.twitter.com/4qGmrFeLPj — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 23, 2025

« Un dépucelage ce soir »

« Puisqu’en Ligue des Champions, Barcola n’avait pas encore marqué, souhaitons que ce qui ressemble ce soir à un dépucelage l’aide. Sur la première période, c’était à s’arracher les cheveux. A chaque fois qu’il mettait un pas en avant, il faisait un pas en arrière. Il n’osait pas, il n’y avait pas d’audace dans son jeu. Il y en a eu plus après. Il va falloir qu’il maintienne cette confiance », a lâché Riolo dans l’After Foot.

« J’aimerais bien qu’il m’appelle »

Et il poursuit en évoquant son surnom donné à l’attaquant du PSG, avec au passage un message pour tenter une réconciliation : « Si Barcola n’avait pas mal pris le Bambi et s’il avait compris que ça s’adressait à un joueur qui ne demandait qu’à progresser, il y a plein de pays, en Argentine notamment, où les surnoms restent et les joueurs adorent ça. S’il l’avait un peu moins mal pris, ça aurait pu être son surnom et ça lui allait parfaitement bien parce que ses jambes, sa fragilité. J’aurais aimé qu’il le prenne bien. Ça lui allait bien. J’aimerais bien qu’il m’appelle maintenant pour me dire finalement continue à m’appeler Bambi ». Le message est passé…