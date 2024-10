OM - PSG : Ronaldinho lâche un grand message !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, l’OM accueille le PSG au Vélodrome à l’occasion du premier Classique de la saison (20h45). Forcément, ce choc entre les deux clubs ennemis est une véritable attraction, même pour les anciens joueurs des deux formations. Véritable icône du club parisien, le Brésilien Ronaldinho a envoyé un beau message de soutien aux Rouge et Bleu avant ce duel au sommet.

Le PSG a l’occasion de se rattraper auprès de ses supporters. Après un match nul très décevant concédé face au PSV Eindhoven ce mardi soir en Ligue des Champions (1-1), le club de la capitale va disputer l’un des matchs les plus importants de sa saison ce dimanche soir sur la pelouse de l’OM (20h45).

L’OM reçoit le PSG au Vélodrome

Le club phocéen accueille son ennemi parisien au Vélodrome en clôture de la 9ème journée de Ligue 1. Et clairement, ce choc a été abordé par de nombreuses personnalités des deux clubs. Du côté du PSG, Ronaldinho a tenu à envoyer un beau message de soutien aux hommes de Luis Enrique avant le choc.

Lembranças Le Classique... Vitória no clássico com dois gols !!! 20 anos depois e o carinho da torcida de Paris segue o mesmo!!!#AllezParis 🔴🔵 pic.twitter.com/7HnLiuz9AK — Ronaldinho (@10Ronaldinho) October 26, 2024

Ronaldinho se rappelle de beaux souvenirs

« Souvenirs du Classique... Victoire dans le Classique avec deux buts !!! 20 ans plus tard et l'affection des supporters parisiens reste la même !!! », a ainsi écrit le Ballon d’Or 2005 sur son compte X, faisant référence au Classique remporté 3-0 par le PSG au Parc des Princes le 26 octobre 2002, et dans lequel le génie brésilien avait inscrit un doublé.