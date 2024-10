Luis Enrique «a perdu» un joueur du PSG, la raison est dévoilée 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche, le PSG se déplace sur la pelouse de l’OM pour le traditionnel Classique de la Ligue 1. Pour cette rencontre, Daniel Riolo espère voir Vitinha être aligné que tant que numéro 8. Luis Enrique a lui d’autres idées avec le Portugais, le préférant devant la défense en tant que numéro 6. Une grosse erreur aux yeux du journaliste de RMC.

Pour le choc entre l’OM et le PSG ce dimanche, l’une des interrogations est de savoir quelle sera l’équipe alignée par Luis Enrique. Habitué aux surprises dans son 11, notamment en ce qui concerne le positionnement de ses joueurs, l’Espagnol est accusé de se tromper avec Vitinha. Aux yeux de Daniel Riolo, c’est une erreur d’aligner le milieu de terrain du PSG comme numéro 6 et non comme numéro 8.

OM : Le clan Rabiot balance sur le PSG ! https://t.co/SiMDDjbcM7 pic.twitter.com/Ex0GEnD7t5 — le10sport (@le10sport) October 26, 2024

« Une erreur »

« La position de Vitinha est essentielle car c’est le meilleur milieu du PSG. Luis Enrique l’a cramé en le mettant devant la défense. (…) Devant la défense, s’il y est encore, je trouve que c’est une erreur. J’ai jamais pensé que c’était son poste, je suis convaincu qu’il est meilleur s’il est 8. S’il est 8, il emmerdera encore plus l’OM car il a sa qualité de frappe, ses passes sont bonnes, il pourra lancer les attaquants sur les phases de récupération rapides. S’il s’obstine à le mettre devant la défense, je pense que c’est une erreur », a d’abord expliqué Daniel Riolo lors de L’After Foot.

« Ça fait un an que je l’ai dit, mais bon l’autre fait ce qu’il veut et n’écoute personne »

Il a ensuite ajouté concernant le positionnement de Vitinha : « C’est sa place, c’est là qu’il doit jouer. Et je pense que c’est pour ça qu’il l’a perdu. Ça fait un an que je l’ai dit, mais bon l’autre fait ce qu’il veut et n’écoute personne de toute façon. Après peut-être qu’il estime qu’il n’a pas grand monde à mettre devant la personne, mais dans ces cas-là fallait recruter ».