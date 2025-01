Mercato : Riolo annonce une attaque de feu au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, le PSG a réalisé un très joli coup en obtenant la signature de Khvicha Kvaratskhelia. L’international géorgien, recruté pour 70M€ en provenance de Naples, va donc offrir une nouvelle arme à Luis Enrique pour son secteur offensif. Une perspective qui séduit Daniel Riolo, impatient de voir ce dont sera capable la nouvelle attaque du PSG.

L'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, qui devrait être disponible ce week-end contre Reims, permet au PSG d'avoir une nouvelle arme offensive de poids. D'ailleurs, Daniel Riolo a hâte de voir le Géorgien associé à Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Riolo s'enflamme pour la prochaine attaque du PSG

« Quand je vois Kvara qui est en tribunes, je me dis que cette équipe va être encore meilleure avec ce joueur que j’aime beaucoup. Peut-être que la lumière va durer un peu plus longtemps à Paris et ça fait plaisir. Kvara qui va arriver, franchement c’est bien. Je ne vois pas d’attaquant en ce moment, prenable, si tu me dis Yamal ou Raphinha évidemment, mais dans les joueurs prenables en Europe, Paris est allé chercher le meilleur », se réjouit le journaliste de RMC au micro de l’After Foot.

«Tu as une attaque qui a une sacrée allure»

Daniel Riolo estime donc que lorsque Khvicha Kvaratskhelia sera disponible, le PSG aurait une très belle ligne offensive : « Aujourd’hui, Dembélé avec Kvara et un 3ème joueur, tu as une attaque qui a une sacrée allure. Après tant que tu n’auras pas un pur 9 comme il en a envie, tu vas jouer autrement. Quand tu joueras avec Kvara, lui a quand une technique qui est au-dessus de Barcola. Il va proposer autre chose quand même ».