PSG : Neymar va faire un geste en direction du FC Barcelone !

Publié le 24 mai 2021 à 23h10 par La rédaction

En conflit judiciaire avec les catalans depuis son départ du FC Barcelone, Neymar pourrait être sur le point de mettre fin cette bataille qui dure depuis 2017 contre son ancien club...

Lorsque l'on est une grande star comme Neymar, on n'échappe pas aux polémiques et à certaines magouilles. Depuis qu'il a quitté le Barça en 2017, Neymar s'est lancé dans une bataille juridique contre son ancien club en réclamant pas moins de 47,15M€ aux blaugrana. En échange, le FC Barcelone avait répliqué en demandant à Neymar de lui verser un total de 16,7M€ entre ce que leur devait le joueur brésilien et le trop-perçu qu'il aurait touché lors de son passage en Catalogne.

La hache de guerre enterrée ?