Mercato - PSG : Déjà quatre transferts annoncés pour l’été prochain ?

Comme indiqué par le 10Sport.com, le mercato hivernal est terminé, du moins dans le sens des arrivées. Du côté des départs, celui de Marco Asensio est attendu. Pour le reste des indésirables, il faudra certainement attendre la prochaine session d'été. Quatre joueurs et pas des moindres seraient menacés. Voici la liste des joueurs qui ne rentrent plus dans les plans du PSG.

Le prochain été risque d’être mouvementé à Paris. Plusieurs joueurs pourraient venir renforcer les rangs de Luis Enrique à commencer par Lucas Chevalier (LOSC), annoncé comme l’une des priorités du PSG. Ce transfert pourrait remettre en question le statut de Gianluigi Donnarumma, qui a fait savoir qu’il souhaitait prolonger son contrat dans la capitale. Luis Enrique pourrait en décider autrement. Tout comme il pourrait pousser vers la sortie quelques figures historiques du club comme Presnel Kimpembe.

Kimpembe, Asensio, Donnarumma en grand danger ?

Rare titi présent dans le groupe principal, le défenseur central n’a toujours pas été utilisé cette saison, alors que sa blessure au tendon d’Achille appartient désormais au passé. Journaliste pour Le Parisien, Laurent Perrin indique que Luis Enrique ne compte tout simplement pas sur lui et tentera de lui trouver une porte de sortie l’été prochain. Gonçalo Ramos pourrait aussi ne pas faire long feu au PSG.

« L'histoire de Kolo Muani à Paris est terminée »

Quant à Randal Kolo Muani, son histoire avec le PSG est bien terminée, malgré le fait que son prêt à la Juventus ne comporte aucune option d’achat. « L'histoire de Kolo Muani à Paris est terminée. Il n'a pas d'option avec son prêt mais le but est de le vendre, à la Juve ou ailleurs. On l'a souvent dit : ce n'est pas un mauvais joueur mais son style ne correspond pas du tout à celui de Luis Enrique. C'est une erreur de casting (…) Kolo Muani n'a pas le profil technique pour jouer à Paris. Luis Enrique veut des joueurs vifs, précis dans leurs contrôles et leurs passes, avec une grosse technique et une excellente vision du jeu. Kolo Muani n'a rien de tout ça » a confié Perrin.