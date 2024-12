Mercato : «Il a des offres», c’est terminé pour le boss du PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nasser Al-Khelaïfi souhaite un statu quo au PSG. Le président du club parisien veut toujours s'appuyer sur son duo Luis Enrique-Luis Campos. Si le premier a prolongé son contrat jusqu'en juin 2027, le Portugais hésite encore à donner son accord à ses supérieurs, alors que plusieurs équipes voudraient s'attacher ses services.

Certes, les résultats se font attendre. Mais Nasser Al-Khelaïfi conserve une totale confiance en Luis Campos, architecte de son nouveau projet sportif basé sur le recrutement de jeunes promesses, mais aussi en Luis Enrique qui, lui, a d’ores et déjà étiré son bail jusqu’en juin 2027. Une proposition a été aussi transmise au conseiller sportif du PSG.

Al-Khelaïfi a annoncé la couleur

« C’est important pour vous les médias de comprendre qu’on a le temps. Je suis très content et fier aujourd’hui de mon équipe. On joue au foot. On a une identité. On n’est pas pressé et on est content de cette stratégie. Luis Enrique et Campos font du très bon travail. J’ai confiance en leur prolongation. Je veux les garder » avait prévenu Nasser Al-Khelaïfi le 21 novembre dernier. Mais selon Jérôme Rothen, le PSG est encore loin d’un accord avec Luis Campos.

Campos hésite à prolonger

Les négociations se poursuivent en coulisses. Pour l’heure, Campos n’a pas donné son feu vert, alors que d’autres équipes pourraient bien le récupérer à l'issue de son contrat, en juin prochain. « On attend tous que Campos prolonge. Il y a des discussions, mais ce n’est pas imminent. Si ce n'est pas imminent, c'est qu’il se pose aussi des questions. Campos est quelqu’un de reconnu dans le milieu donc il a aussi des offres de clubs différents. Le PSG pourrait le perdre et il faudrait donc tout reconstruire » a annoncé Jérôme Rothen sur le plateau de RMC ce jeudi soir. Un départ du conseiller sportif serait un véritable coup dur pour le PSG, actuellement en plein virage.