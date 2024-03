Mbappé - PSG : Riolo lâche une demande à Luis Enrique

Axel Cornic

Avec la fin de la trêve internationale, les matchs capitaux vont recommencer pour le Paris Saint-Germain. En commençant par le Classico tant attendu face à l’Olympique de Marseille de dimanche, qui lancera une nouvelle série importante pour les Parisiens... dans laquelle Kylian Mbappé pourrait bien être essentiel.

Le timing est assez étrange. Depuis la fuite des informations concernant le départ de Kylian Mbappé, l’attitude de Luis Enrique semble avoir changé. Le coach du PSG se passe plus souvent de sa star et face à la presse il n’hésite pas dire que l’équipe doit, un jour ou l’autre, apprendre à jouer sans l’attaquant français.

A quoi joue Luis Enrique ?

Ainsi, Kylian Mbappé s’est souvent retrouvé sur le banc ces dernières semaines, ou a été sorti de manière assez surprenante par Luis Enrique, comme face à l’AS Monaco le 1er mars dernier (0-0). La réaction du numéro 7 du PSG, qui s’était habillé et avait rejoint son clan dans les tribunes à ce moment-là, n’avait pas manqué de faire réagir.

« Kylian Mbappé peut faire 90 minutes contre Marseille »