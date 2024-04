Mbappé - PSG : Griezmann l'annonce, il menace son rêve ultime !

Arnaud De Kanel

Cela ne fait désormais plus aucun doute : Kylian Mbappé va quitter le PSG à l'issue de la saison. Mais l'attaquant français reste concentré sur ses objectifs et il veut finir en beauté en remportant la Ligue des champions avec le club de la capitale. Une volonté partagée par Antoine Griezmann qui rêve de soulever le prestigieux trophée pour la première fois de sa carrière avec l'Atletico Madrid.

Kylian Mbappé a tout gagné sur la scène nationale avec le PSG. Il ne lui manque plus que la Ligue des champions, son rêve ultime avant de plier bagages à l'issue de la saison. Pour cela, il faudra d'abord battre le FC Barcelone avant de potentiellement retrouver l'Atletico Madrid en demi si les Colchoneros font tomber Dortmund. Antoine Griezmann veut tout faire pour remporter la Coupe aux grandes oreilles et ainsi plomber le rêve de Mbappé.

«Gagner tous les matches qu'il nous reste»

« Le plus difficile est toujours de gagner. Pour moi, c'est très important pour tous les matches qu'il nous reste à jouer, en championnat et en Ligue des champions. Cela me rend heureux et c'est ce que je vise personnellement, gagner tous les matches qu'il nous reste. C'est un travail de tous les jours, mais nous devons tout faire très bien pour terminer comme nous le méritons », a déclaré Antoine Griezmann sur le site web de l'Atletico Madrid. Le Français se projette sur la rencontre face à Dortmund.

«Je m'attends à un match comme celui contre l'Inter ou celui contre Madrid»