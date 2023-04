Mbappé pousse un coup de gueule, la star teste le PSG

Thomas Bourseau

« Ce n’est pas le Kylian Saint-Germain». Kylian Mbappé a pesté jeudi dernier concernant la publication de la campagne d’abonnements pour le Parc des princes en estimant que le PSG l’utilise beaucoup trop à son goût. Son mécontentement a été communiqué par ses soins sur Instagram et selon Habib Beye, Mbappé cherche de ce fait à mesurer l’impact de ses prises de parole.

Comme ce fut le cas sur le manqué du PSG pour le recrutement d’un attaquant de pointe l’obligeant à occuper par moments le rôle de pivot qu’il déplora à deux reprises en septembre et octobre dernier avec le fameux #PivotGang , ou encore lors de son attaque sur Noël Le Graët qui s’en était pris selon ses mots à « la légende » Zinedine Zidane en janvier dernier, Kylian Mbappé a une nouvelle fois pris les armes par le biais des réseaux sociaux jeudi dernier pour faire passer un message clair : son mécontentement quant à sa surexposition au PSG pour la campagne d’abonnements pour la saison prochaine au Parc des princes. « Ce n’est pas le Kylian Saint-Germain » , voici la punchline du message de Mbappé.

«C’est la logique d’impact de communication»

Une intervention qui a fait beaucoup parler dans la presse depuis et notamment sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir. Habib Beye a mis les deux pieds dans le plat en soulignant les intentions de Kylian Mbappé avec cette intervention médiatique : toucher un maximum de gens. « C’est la logique d’impact de communication. Ce n’est pas pour toucher un minimum de gens. Lorsque vous communiquez c’est pour impacter le plus de monde possible. Si demain il va voir Nasser Al-Khelaïfi en disant : je ne suis pas content de la vidéo qui est sortie, il ne se passe rien dans l’impact que va créer le fait de retirer la vidéo. Nasser va appeler quelqu’un, la vidéo sera retirée, pas de problèmes ».

«Sa volonté, c’est qu’à chaque fois qu’il déclare quelque chose, c’est d’exister et d’impacter au maximum»

Toujours selon Beye et sur les antennes de Canal+, Kylian Mbappé veut maîtriser toutes ses sorties médiatiques et ainsi faire peser chaque mot sur chaque décision. « Lui, ce qu’il recherche, c’est justement l’impact de sa déclaration. Sa volonté, c’est qu’à chaque fois qu’il déclare quelque chose, c’est d’exister et d’impacter au maximum. Quand il fait le tweet sur Noël Le Graët, il peut très bien aussi prendre son téléphone et appeler la Fédération. Il veut mettre du poids dans chaque décision que va prendre le PSG à son encontre individuellement, il veut maîtriser tout ça ».

«Le Kylian Saint-Germain ? Bien sûr, c’est ce qu’il est et encore plus à chaque fois»