Mbappé imite son «pire ennemi», c’est l’incompréhension !

Axel Cornic

L’escapade de Kylian Mbappé à Stockholm a énormément fait parler et la récente affaire lancée par la presse suédoise n’a fait qu’amplifier la chose. Le choix de cette destination peut d’ailleurs paraître assez surprenant, connaissant le conflit ouvert qui l’oppose à son ancien club du Paris Saint-Germain.

On ne peut pas vraiment dire que la séparation entre Kylian Mbappé et le PSG se soit très bien passée. Les deux se sont déchirés lors de leur dernière saison en commun et des mois après la situation reste critique, le joueur réclame toujours des impayés de 55M€ à son ancien club.

« Ce qui est très savoureux, c’est d’aller au même endroit que celui que tu qualifie de ton pire ennemi »

Dans la dernière vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Romain Molina s’est interroge sur ce litige opposant le PSG à Mbappé… qui semble toutefois jouer avec le feu ! « Ce qui est très savoureux, c’est d’aller au même endroit que celui que tu qualifies de ton pire ennemi, que tu estimes capable de monter certaines affaires contre toi » a fait remarquer le journaliste, après la récente escapade du Français à Stockholm.

« Ça fait un peu rigoler quand même »

« Tu vas aux mêmes endroits que lui à Stockholm ! Même hôtel, même resto… ça fait un peu rigoler quand même » a lancé Romain Molina, qui assure d’ailleurs que le PSG aurait des dossiers assez compromettants au sujet de Kylian Mbappé. « Tu te sais épié, pourquoi prendre le risque d’aller jusqu’en Suède ?! ».