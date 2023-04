Mbappé-Haaland : Il annonce «un truc de fou» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont dominé le football pendant plus d'une décennie, les deux multiples Ballon d'Or sont sur le déclin, et leur succession est attendue. Pour Marc Libbra, contacté par le10sport.com, la nouvelle génération est déjà incarnée par Kylian Mbappé et Erling Haaland qui représente déjà l'avenir.

Pendant plus de dix ans, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont régné sur le monde du football, se partageant pas moins de 12 Ballons d'Or. Mais les deux stars sont sur le déclin puisque le Portugais évolue désormais en Arabie Saoudite tandis que l'Argentin ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait à l'issue de son contrat avec le PSG. Cependant, avec Erling Haaland et Kylian Mbappé, la relève est déjà présente comme l'assure Marc Libbra, contacté par le10sport.com .

Haaland et Mbappé, les successeurs de Messi et Ronaldo

« Les deux sont stratosphériques ! Mbappé, oui, c’est gigantesque aussi. Avec deux ans de plus. Un petit écart d’âge, comme l’avaient Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. On se demandait qui allait pouvoir succéder à ces deux monstres, maintenant on a la réponse. Après le duel Messi/Ronaldo, on va avoir Mbappé/Haaland. Ils seront seuls sur leur planète, à nous faire vibrer », nous explique le consultant Europe 1 avant de prédire un grande bataille entre les deux attaquants du PSG et de Manchester City.

«Ils vont se tirer la bourre, ça va être exceptionnel»