Mbappé - Enrique : Nouvelle révélation dans le clash du PSG ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain ne dispose pas de la meilleure vision possible de Kylian Mbappé ces derniers temps sportivement parlant. De quoi justifier la gestion du Français par Luis Enrique ? À l’entraînement, Mbappé serait un cran en dessous de son niveau habituel selon un connaisseur du PSG joint par Le Parisien.

Le PSG se prépare doucement, mais sûrement, à une vie sans le meilleur buteur de son histoire : Kylian Mbappé. Car en effet, le principal intéressé a annoncé son départ du Paris Saint-Germain à l’issue de son contrat, soit en fin de saison, à la mi-février à son président Nasser Al-Khelaïfi, puis au groupe du PSG.

Mbappé en dessous à l’entraînement ?

Et depuis, hasard ou non, Kylian Mbappé joue moins au PSG, se contentant de bouts de matchs. Luis Enrique l’a justifié à de multiples reprises face à la presse : il faut que le PSG apprenne tôt ou tard à jouer sans Mbappé qui ne sera plus de la partie la saison prochaine à Paris. De plus, l’investissement à l’entraînement du capitaine de l’équipe de France ne serait d’ailleurs plus irréprochable.

«Il y a des jours avec et des jours sans»