PSG : Deux renforts arrivent ?

Thomas Bourseau

Comme Marquinhos, Danilo Pereira n’était pas du voyage à Monaco vendredi soir. Néanmoins, que ce soit avec le Brésilien ou le Portugais, le staff technique de Luis Enrique espérerait pouvoir compter sur leurs deux armes défensives à San Sebastian mardi prochain pour le 1/8ème de finale retour de la Ligue des champions face à la Real Sociedad.

Luis Enrique a dû composer lors des deux dernières sorties du Paris Saint-Germain en défense centrale. En effet, son capitaine Marquinhos est éloigné des pelouses depuis la victoire parisienne sur les terres nantaises le 17 février dernier (2-0) à cause de son mollet. Depuis, le PSG n’a plus gagné et reste sur deux nuls contre Rennes (1-1) et à Monaco vendredi (0-0). Mais ce n’est pas tout. Danilo Pereira a lui aussi été aux abonnés absents pendant le voyage du PSG dans la Principauté, également blessé.

Marquinhos sur le retour, le PSG veut «récupérer toutes ses forces vives»

Cependant, une double bonne nouvelle se profilerait pour Luis Enrique à l’approche du 1/8ème de finale retour du Paris Saint-Germain en Ligue des champions face à la Real Sociedad. D’après Le Parisien, l’optimisme règnerait au Campus PSG ces dernières heures sur le fait que le groupe du PSG puisse « récupérer toutes ses forces vives » d’ici le choc de C1. Certes, Marquinhos n’a pas encore effectué de séance collective, mais cela pourrait être de l’histoire ancienne dès dimanche. Et pour cause, dans l’entourage du Paris Saint-Germain, l’heure est à la positivité pour le joueur brésilien.

PSG : Mbappé désamorce la polémique ! https://t.co/Je3b99n4HP pic.twitter.com/BKlXPHKdW2 — le10sport (@le10sport) March 2, 2024

Optimisme pour Danilo Pereira ?