Mbappé - Dembélé : En roue libre, Neymar lâche l’affaire !

Entre Neymar et Kylian Mbappé, la relation s’est mal terminée. D’ailleurs, depuis son transfert à Al-Hilal l’été dernier, le Brésilien ne se fait pas prier pour faire indirectement savoir ce qu’il pense du champion du monde tricolore ainsi que de son successeur Ousmane Dembélé. Et ce, pour une raison précise.

Tout avait si bien démarré entre Neymar et Kylian Mbappé. Une « bromance » qui rayonnait à l’écran et en coulisses. Néanmoins, les deux joueurs ont, au fil du temps, eu une certaine rancoeur l’un envers l’autre et lors du départ de Neymar l’été dernier, il n’y a pas eu d’accolades filmée entre le champion du monde tricolore et le champion olympique brésilien via la vidéo d’adieux de Neymar au Campus PSG.

Neymar valide les critiques sur Mbappé et Dembélé

D’ailleurs, depuis son départ, Neymar profite de certains posts critiques envers Kylian Mbappé notamment et publiés sur les réseaux sociaux pour indirectement régler ses comptes. Mais pas seulement. Dernièrement, Ousmane Dembélé a été moqué pour son bilan comptable de buts au PSG. Avant sa réalisation face au FC Barcelone mercredi soir en quart de finale aller de Ligue des champions (2-3), Dembélé n’avait inscrit qu’un seul but cette saison. Neymar en avait mis deux l’été dernier avant son départ. De quoi faire rire le Brésilien sur Instagram .

