Luis Enrique : Un coup de tonnerre se prépare au PSG !

Jean de Teyssière

Au PSG, Luis Enrique pourrait voir l’étau se resserrer. Alors qu’il faisait l’unanimité depuis son arrivée en 2023, la popularité de l’entraîneur parisien est en chute libre depuis le début de saison. Son vestiaire semble comprendre de moins en moins ce qu’il veut et les langues pourraient commencent à se délier.

Cette semaine est à oublier pour le PSG. Défaite 1-0 face au Bayern Munich, qui condamne le PSG à ne plus faire d’erreur lors des trois prochaines rencontres de Ligue des Champions. En Ligue 1, le PSG a de l’avance mais le match nul 1-1 face à Nantes samedi a montré les grandes lacunes rencontrées par le club de la capitale.

Les joueurs ne comprennent plus Luis Enrique

D’après RMC Sport, les joueurs du PSG commenceraient à ne plus trop comprendre les choix de Luis Enrique. Composition d’équipe dévoilée juste avant la rencontre, incohérence entre le travail tactique à l’entraînement et celle souhaitée par Luis Enrique en match. Mais surtout, de plus en plus de joueurs se plaindraient d’injustice…

Une désolidarisation autour de Luis Enrique ?

D’après RMC Sport, les premiers retours sur ces injustices circulent déjà en interne, laissant entendre que l’unité autour de Luis Enrique n’est pas totale. Officiellement, le PSG affiche une façade de soutien à l’entraîneur, mais en coulisses, les critiques pourraient s’intensifier si les résultats ne s’améliorent pas...