«Les gens souffrent» au PSG, l’incroyable annonce de Mbappé !

Thomas Bourseau

Le PSG court depuis le début de l'ère QSI derrière un premier sacre du club en Ligue des champions. Kylian Mbappé a vécu quelques soirées noires en C1 avec le Paris Saint-Germain et affirme que des supporters souffrent de ces échecs à répétition. Pour Canal+, l'attaquant du Real Madrid a vidé son sac sur ce dossier.

Kylian Mbappé a passé sept saisons au PSG au cours desquelles il a atteint le dernier carré de la Ligue des champions à trois reprises : en 2020 avec une finale perdue contre le Bayern Munich (0-1), en 2021 en s'inclinant devant Manchester City (0-2 et 1-2) et la saison dernière au terme de la double désillusion contre le Borussia Dortmund (0-1 et 0-1).

«Je veux la gagner avec Madrid, il n'y a pas deux coupes (rires) »

Sinon, le PSG a vécu traumatisme sur traumatisme en 1/8ème de finale de Ligue des champions lors de la présence de Kylian Mbappé au club. Au point où la nouvelle star du Real Madrid déclarait en conférence de presse qu'il serait parti très loin du Paris Saint-Germain s'il était obsédé par un sacre en C1. Devenu joueur du Real Madrid à la dernière intersaison, club vainqueur de deux des trois dernières éditions, Mbappé a été interrogé par Mouloud Achour sur une potentielle victoire du PSG en Ligue des champions. « (Il réfléchit) Bah pour l'instant je n'espère pas parce que moi je veux la gagner avec Madrid, il n'y a pas deux coupes (rires) ».

«Ils méritent un peu de bonheur quand même»

« Mais après dans le futur, je pense que... j'espère qu'un jour ils gagneront parce que les supporters et les gens qui souffrent au quotidien là-bas, ils méritent un peu de bonheur quand même. Mais pas maintenant, parce que moi je dois gagner un peu (rires) ». a confié Kylian Mbappé dans Clique X pour Canal+.