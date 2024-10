Le clan Mbappé se fait détruire, «personne a les cou*****»

Axel Cornic

Depuis le début de la trêve internationale Kylian Mbappé est au centre de tous les débats, mais la situation a pris une toute autre ampleur avec l’affaire lancée par la presse suédoise tout récemment. Cet éventement pousse d’ailleurs certains observateurs à sérieusement s’interroger sur l’entourage de la star Française, dont l’image a beaucoup changé au cours des dernières années.

Il est très loin le Kylian Mbappé irréprochable et surtout irrésistible sur un terrain. La star du football français a grandi et son image auprès du public a énormément changé et surtout récemment, avec de plus en plus de points noirs. Cela n’a d’ailleurs fait que s’accentuer depuis qu’il a annoncé son départ du PSG, en juillet 2023.

« En termes de communication, on est à un désastre absolu ! »

La coïncidence a poussé beaucoup de monde à s’interroger sur un possible rôle du PSG dans les diverses histoire qui ont tourné autour de Kylian Mbappé, notamment celle toute récente lancée par la presse suédoise. Mais d’autres pointent plutôt du doigt l’entourage de l’attaquant de 25 ans. « En termes de communication, on est à un désastre absolu ! Qui le conseille ? Qui est autour de lui ? » s’est interrogé Romain Molina.

« La famille elle est où ? »

« Le joueur est en perdition depuis un moment et il n’y a personne qui a les couilles de lui dire » a continué Molina, qui dans sa dernière vidéo publié sur YouTube a fait le point sur la situation assez chaotique autour de Kylian Mbappé. « La famille elle est où ? Il n’y a personne dans son entourage qui lui dit qu’il fait n’importe quoi ».