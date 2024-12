Il déballe tout sur la vente du PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Visage du PSG à la fin des années 90, durant l'ère Canal +, Michel Denisot est revenu sur son passage à Paris et, notamment sur cette incroyable réunion qui a précédé la vente du club. Alors patron de la chaîne cryptée, André Rousselet avait proposé la présidence de l'équipe à l'animateur, qui ne s'attendait pas à une telle offre.

Président du PSG entre 1991 et 1998, Michel Denisot a accepté d’évoquer le rachat du club parisien par Canal +. L’animateur a indiqué qu’il n’était pas impliqué dans les tractations, qui avaient débuté avec Francis Borelli. Cette opération n’était pas qu’un simple rachat puisqu’il était tout simplement question de la survie du PSG.

Désiré Doué, la pépite qui pourrait révolutionner l'attaque du PSG cet hiver ! 🔥 https://t.co/ru3gBalcbm — le10sport (@le10sport) December 18, 2024

L'incroyable sauvetage du PSG raconté

« A l’époque, la Ligue 1 n’était pas retransmise. On a crée ce feuilleton. Et l’un des personnages principaux, le PSG, risquait de disparaître, Pierre Lescure et André Rousselet s’y sont intéressés. Moi je n’était pas du tout dedans » a déclaré Denisot à Brut.

Denisot n'avait rien demandé

Quelques jours plus tard, l’animateur était mis devant le fait accompli. « Il y a eu une réunion avec les fondateurs de la chaîne, j’étais autour de la table. Et il me dit : « vous ça serait bien ». Je suis rentré chez moi, j’ai dis à ma femme que j’étais président du PSG » a confié Denisot.