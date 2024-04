Il annonce du lourd pour Mbappé, le PSG va être déçu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’un doublé mardi soir contre le FC Barcelone, Kylian Mbappé a fait oublier sa prestation plus que décevante du match aller. Cependant, pour Christophe Dugarry, c’est encore loin d’être suffisant, au point d’estimer que l’attaquant du PSG a encore une énorme marge de progression, qui éclatera… au Real Madrid.

Après un match aller décevant contre le FC Barcelone, Kylian Mbappé s’est offert un doublé au match retour pour propulser le PSG en demi-finale de la Ligue des champions. Néanmoins, le crack de Bondy peut encore mieux faire comme l’assure Christophe Dugarry. Mais c’est bien le Real Madrid qui devrait profiter de la meilleure version de Mbappé.



«Il est à 50% du potentiel d’un très très grand joueur»

« Il a beaucoup beaucoup de progrès à faire sur le rôle d’avant-centre. Je pense notamment à ses contrôles orientés. Son jeu de corps est insuffisant. Ces dernières semaines, c’est assez surprenant mais il fait de moins en moins la différence, ses dribbles sont répétitifs. Il faut qu’il arrive à varier son jeu (...) Je pense que, malgré son énorme potentiel, il est à 50% du potentiel d’un très très grand joueur. Parce qu’il a encore des choses techniques à travailler. Il a un jeu de tête inexistant. Il a une marge de progression énormissime. Il ne faut pas croire qu’il est arrivé à maturité », assure le Champion du monde 1998 au micro de RMC . Une analyse partagée par Jérôme Rothen.

«J’attends de Kylian qu’il monte encore d’un niveau sur la demi-finale»