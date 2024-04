Grande première à Marseille, un joueur du PSG jubile

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Buteur pour la première fois au Vélodrome, Vitinha a largement contribué à la victoire du PSG contre l'OM dimanche soir (2-0). Interrogé sur sa prestation, et notamment son but, le milieu de terrain portugais n'a pas caché sa joie et son immense fierté d'offrir le Classique aux Parisiens.

Dimanche soir, malgré l'expulsion de Lucas Beraldo en fin de première période, le PSG s'est imposé sur la pelouse du Vélodrome. Une victoire à laquelle Vitinha largement participé en livrant une nouvelle prestation XXL. Après le match, il s'est d'ailleurs réjoui du résultat.

«C’est incroyable»

« Je pense que c’est incroyable. L’esprit de toute l’équipe, c’est ça qui fait une grande équipe. C’est ce qu’on a montré aujourd’hui. Même les joueurs qui sont entrés en cours de jeu ont été incroyables. Il faut souligner ça car c’est ce qui fait une vraie équipe. Je suis très fier de mes coéquipiers », assure Vitinha au micro de PSG TV .

«C’est la première fois»