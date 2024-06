Euro 2024 : Deschamps va sacrifier une star du PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de l'Euro, Didier Deschamps fait confiance à Ousmane Dembélé pour animer le couloir droit de son attaque. Cependant, le rendement offensif du numéro 10 du PSG ne convainc pas. Et après des prestations décevantes contre l'Autriche puis les Pays-Bas, Ousmane Dembélé pourrait même perdre sa place de titulaire au profit de Kingsley Coman.

Vainqueur de l'Autriche (1-0) avant de concéder le nul contre les Pays-Bas (0-0), l'équipe de France brille par sa solidité défensive autant qu'elle inquiète par sa passivité offensive. Et pour cause, le seul but inscrit par les Bleus depuis le début de la compétition est un CSC de l'Autrichien Maximilian Wöber.

Dembélé a déçu depuis le début de l'Euro

Une situation qui pourrait bien amener Didier Deschamps à prendre une décision radicale avec Ousmane Dembélé. Titulaire dans le couloir droit de l'équipe de France lors des deux premiers matches de l'Euro, le numéro 10 du PSG a déçu, à tel point que selon les informations de L'EQUIPE , il n'est pas impossible qu'il perde sa place contre la Pologne mardi.

Coman le mieux placé pour le remplacer ?

Et le mieux placé pour récupérer le poste d'Ousmane Dembélé serait Kingsley Coman. Le joueur du Bayern Munich, entré en jeu contre les Pays-Bas, possède un profil qui de dynamiteur qui manque cruellement aux Bleus depuis le début de l'Euro.