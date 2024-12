En plein doute, un joueur du PSG annonce la couleur

Jean de Teyssière

Le PSG affronte ce mardi le RB Salzbourg pour le compte de la 6ème journée de la Ligue des Champions. La victoire est impérative puisque pour le moment, le PSG est éliminé de la compétition. Luis Enrique aura besoin de tous ses hommes en forme, dont Bradley Barcola pour renverser la vapeur. L’attaquant parisien explique d’ailleurs comment il fonctionne pour retrouver une confiance perdue.

Arrivé au PSG en 2023 contre la somme de 50M€, la marche pouvait sembler trop haute pour Bradley Barcola. Après une saison d’intégration, il est désormais l’un des hommes forts de Luis Enrique en attaque. Mais pour le moment, Bradley Barcola n’arrive pas à performer…

«Ça reviendra tout seul»

En conférence de presse ce lundi avant le match face à Salzbourg, Bradley Barcola a été interrogé sur ses dernières semaines compliquées avec le PSG : « Ma méforme ? Je ne sais pas comment l'expliquer mais il faut regénérer de la confiance, faire ce que je faisais en début de saison et ça reviendra tout seul. »

«Il faut retrouver cette confiance»

« Il faut retrouver cette confiance et ne pas se poser de questions devant le but, poursuit-il. Il faut jouer tous ensemble et si un autre marque mardi je serais content. Je sais que j'ai des responsabilités. »