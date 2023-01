«Dévasté», Neymar n’entrera jamais dans la légende

Arthur Montagne

De retour au PSG après une Coupe du monde ratée que ce soit sur le plan individuel ou collectif, Neymar peine à retrouver son niveau et inquiète. Vu du Brésil, le numéro 10 de la Seleçao est même « dévasté » et a conscience qu’il ne sera jamais une légende aux yeux du peuple auriverde après ses échec en Coupe du monde.

Auteur d'une magnifique première partie de saison, Neymar s'attendait probablement à une autre issue à la Coupe du monde puisque le Brésil a été éliminé dès les quarts de finale. Et depuis son retour avec le PSG, l'international brésilien déçoit. Il faut dire que d'après Marcelo Courrège, le journaliste de TV Globo , qui suit la carrière de l'ancien joueur de Santos depuis ses débuts, Neymar est réellement marqué par l'échec de la Seleçao .

« Il est impossible d’imaginer en France, le poids qui pesait sur les épaules de Neymar et les espoirs qu’il représentait pour le peuple brésilien lors de cette Coupe du monde. Pourquoi croyez-vous que Messi a mis si longtemps à avoir un style flamboyant et à faire gagner la sélection argentine ? Parce que, comme pour Neymar, la pression est immense. Cette défaite, pour lui, est comparable à un deuil. Il est dévasté car il sait que pour la première fois il avait l’équipe autour de lui pour l’aider à devenir champion du monde. Et ce n’est pas rien. Pour le peuple brésilien, il aura beau gagner quatre Ligue des champions et même être sacré Ballon d’or, il n’entrera dans la légende que s’il est champion du monde ! », lance-t-il dans les colonnes du Parisien .

