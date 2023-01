PSG : Neymar se fait dézinguer, «il faut se détendre...»

Guillaume de Saint Sauveur

Très critiqué pour ses récentes performances décevantes avec le PSG, Neymar est notamment dans le collimateur de Daniel Riolo qui se lâche beaucoup au sujet de l’attaquant brésilien et de son hygiène de vie. Mais il est également défendu par d’autres personnalités, comme le chanteur Kendji Girac qui le connaît un peu.

Depuis son retour de la Coupe du Monde au Qatar et la terrible désillusion vécue avec la sélection du Brésil, Neymar peine à retrouver son rendement de première partie de saison avec le PSG. Et ces derniers jours, Daniel Riolo n’a pas loupé le numéro 10 parisien en critiquant ouvertement son état d’esprit et son hygiène de vie : « Il a toujours été comme ça, il s’est foutu de votre gueule en faisant une demi bonne saison parce qu’il préparait la Coupe du monde. Il s’en fout du PSG, il est juste venu s’entraîner pour la Coupe du monde. Là c’est fini, il a recommencé à jouer aux jeux vidéo toute la nuit, les images circulent à nouveau. C’est terminé », a-t-il lâché sur RMC Sport.

« Plus gros flop de l’histoire du PSG »

Riolo estime même que Neymar est la plus grande catastrophe industrielle de l’histoire du mercato du PSG : « Est-ce qu’on se rend compte que Neymar, en termes de recrutement, transfert, salaire, c’est le plus grand flop de l’histoire du football au PSG. Je ne vois pas de plus gros flop. C’est horrible. C’est pas parce qu’il a été bon sur deux matches contre l’Atalanta et Leipzig dans un Final 8 que ça va te sauver la vie. Faut se calmer ». L’attaquant brésilien se fait donc charger, et pourtant…

« Il faut se détendre, des fois tout relâcher »