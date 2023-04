Deschamps a un problème de riche, ça retombe sur le PSG

Thibault Morlain

Sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps dispose d’une génération dorée avec un réservoir de talents exceptionnel. A chaque poste, les choix sont nombreux et de qualité. C’est notamment le cas en défense central où on peut citer de multiples choix. Deschamps a ainsi l’embarras du choix et cela ne manque pas de générer certaines incompréhensions… sur la situation du PSG.

Au moment d’annoncer sa liste pour l’équipe de France, Didier Deschamps fait bien évidemment des heureux, mais aussi des déçus. Le sélectionneur doit pourtant faire des choix et cela lui cause des maux de tête étant donné les options qu’il a à sa disposition. En défense centrale, malgré la retraite de Raphaël Varane, la relève est présente. Il y a bien évidemment Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, mais derrière, on retrouve également William Saliba, Wesley Fofana, Jean-Clair Todibo ou encore Benoit Badiashile pour ne citer qu’eux.

« Y’en a aucun de ceux là qui sont au PSG »

Cette abondance de talents en équipe de France pour la défense centrale a fait tiquer Jacky Bonnevay. Au micro d’ Europe 1 , l’ancien adjoint de Rudi Garcia s’est demandé pourquoi aucun de ces cracks n’étaient aujourd’hui au PSG : « On parle des défenseurs centraux. Quel est le poste dans l’équipe de France où y’a la plus grosse concurrence avec une pléiade de super joueurs à ce poste là ? Mais y’en a pas un au PSG. Les Upamecano, Saliba, Konaté, Fofana… Y’en a partout, y’a 6-7 joueurs de très haut niveau, jeunes, dynamiques, motivés, qui n’ont pas encore gagnés des titres et qui ont faim. Y’en a aucun de ceux là qui sont au PSG. Y’en a pas 1 ou 2 qui pourraient être au PSG ? ».

Quelle défense centrale pour le PSG la saison prochaine ?

La défense centrale était pourtant aujourd’hui l’un des grands chantiers au PSG. Actuellement, Christophe Galtier peut compter sur Sergio Ramos ou encore Marquinhos alors que Presnel Kimpembe est blessé. La saison prochaine, Milan Skriniar doit débarquer, arrivant au terme de son contrat avec l’Inter Milan, mais en parallèle, il n’est pas certain que Ramos soit toujours là. Ne faudrait-il pas encore recruter dans ce secteur ? Et si la solution se trouvait en équipe de France ?