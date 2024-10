Adrien Rabiot critiqué au PSG, son avocat se lâche

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Désormais à l'OM, Adrien Rabiot s'apprête à retrouver le PSG, son club formateur, ce dimanche à l'occasion du Classique. C'est en 2019 que l'international français avait alors quitté Paris pour rejoindre la Juventus. Un départ qui avait valu à Rabiot certaines critiques, mais son avocat a tenu à monter au créneau.

Débarqué au PSG en 2010, Adrien Rabiot a grimpé les échelons au sein du centre de formation, avant de se faire une place en équipe première. Avec 227 matchs au compteur, le milieu de terrain est l'un des chouchous du Parc des Princes. Le voilà aujourd'hui ennemi numéro 1 puisque Rabiot est un joueur de l'OM.

« Il a donné dix ans de sa vie à son club »

Il n'aura pas fallu attendre qu'Adrien Rabiot signe à l'OM pour que les fans du PSG s'en prennent à lui. En effet, dès le moment où il a quitté le club de la capitale, le Français a subi les foudres des Parisiens. A ce propos, Arnaud Péricard, avocat de Rabiot, a confié à L'Equipe : « Il a donné dix ans de sa vie à son club. À son départ, les gens, les supporters ont été très durs avec lui ».

« C'est le garçon le plus normal dans le monde le plus anormal »

« On lui a reproché d'être allé au bout de son contrat, de l'avoir respecté jusqu'au bout, en fait. C'est tout de même très étonnant. C'est le garçon le plus normal dans le monde le plus anormal », a ajouté l'avocat d'Adrien Rabiot.