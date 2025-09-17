Scandale à l'OM : Le gros coup de gueule !

Le Real Madrid a débuté son parcours en Ligue des champions par une victoire face à l'OM (2-1). Longtemps réduit à dix, le club entraîné par Xabi Alonso a obtenu la victoire grâce à un penalty litigieux. Après le coup de sifflet final, plusieurs observateurs se sont prononcés sur cette action, qui a changé la tournure de ce match.
Ce mardi soir, le Real Madrid a vaincu difficilement l’OM en Ligue des champions, grâce notamment à deux penaltys inscrits par Kylian Mbappé. Si le premier ne souffre d’aucune contestation, le deuxième est sujet à polémique. Concédé par Facundo Medina, alors que l’OM se trouvait en supériorité numérique, ce penalty a été jugé sévère notamment par Eric Di Méco.
« Un peu dur ce penalty »
« La main de Medina ? Cette histoire de main, le garçon tacle pour se mettre en barrage. La main est dans une opposition naturelle. Je le trouve un peu dur ce penalty-là. Il y a un scénario de match qui fait que tu te retrouves dans une position très favorable. 10 arrêts de Rulli en première mi-temps, ils se retrouvent à 10... » a déclaré l’ancien joueur de l’OM.
L'OM s'est fait « fourrer »
Présent à ses côtés, Daniel Riolo a aussi exprimé ses regrets. « Le péno concédé par Medina est complètement stupide. Je n’ai pas envie d'analyser la fin de ce match uniquement en parlant de ça parce que c'est un pénalty Real, l'arbitre s'était déjà fait beaucoup de mal en sortant le carton rouge sur Carvajal, il fallait quand même que le Real ait son petit cadeau dans son stade. Mais ça arrive au moment où l'OM n'a pas à subir comme ça. Tu n'as pas à être dans ta surface à ce moment-là. Ça arrive au moment où il y a 1-1 et où l'OM est déjà en supériorité numérique. Ils n’ont pas à se retrouver comme ça, le cul dans leur surface, à défendre et donc à laisser la possibilité de se faire ouvrir par l'arbitre. J'attendais un autre OM sur la fin de match (…) Il y a peut-être un truc à faire’. En tout cas, certainement pas perdre ce match ! Et ils sont allés le perdre... Ils ne doivent pas se retrouver dans la situation de se faire fourrer comme ils se sont fait fourrer » a-t-il déclaré sur le plateau de l’After Foot.