Scandale à l'OM : Le gros coup de gueule !

Le Real Madrid a débuté son parcours en Ligue des champions par une victoire face à l'OM (2-1). Longtemps réduit à dix, le club entraîné par Xabi Alonso a obtenu la victoire grâce à un penalty litigieux. Après le coup de sifflet final, plusieurs observateurs se sont prononcés sur cette action, qui a changé la tournure de ce match.

Ce mardi soir, le Real Madrid a vaincu difficilement l’OM en Ligue des champions, grâce notamment à deux penaltys inscrits par Kylian Mbappé. Si le premier ne souffre d’aucune contestation, le deuxième est sujet à polémique. Concédé par Facundo Medina, alors que l’OM se trouvait en supériorité numérique, ce penalty a été jugé sévère notamment par Eric Di Méco.

« Un peu dur ce penalty » « La main de Medina ? Cette histoire de main, le garçon tacle pour se mettre en barrage. La main est dans une opposition naturelle. Je le trouve un peu dur ce penalty-là. Il y a un scénario de match qui fait que tu te retrouves dans une position très favorable. 10 arrêts de Rulli en première mi-temps, ils se retrouvent à 10... » a déclaré l’ancien joueur de l’OM.