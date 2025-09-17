Scandale avec Mbappé : L'OM règle ses comptes !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a pris ses responsabilités au point de penalty mardi soir. Plutôt discret dans le jeu, l'attaquant du Real Madrid est parvenu à offrir la victoire aux siens lors de la visite de l'OM pour la première journée de saison régulière de Ligue des champions au Santiago Bernabeu grâce à deux penalties transformés. Cependant, le dernier est resté en travers de la gorge de Roberto De Zerbi qui juge que la décision d'Irfan Peljto n'a pas été la bonne, loin de là.

A la 72ème minute de jeu du choc opposant le Real Madrid à l'OM au Santiago Bernabeu mardi soir, Dani Carvajal qui avait pourtant remplacé Trent Alexander-Arnold sorti sur blessure les minutes suivant l'entame du match quittait à son tour ses coéquipiers en raison d'un carton rouge pour un coup de tête asséné à Geronimo Rulli. 10 minutes plus tard, Irfan Peljto accordait un penalty en faveur du Real Madrid en raison d'un contact entre la main de Facundo Medina et le ballon au moment d'un tacle défensif.

«Il n'y a pas pénalty, jamais. Jamais» Une décision grandement contestée par les joueurs de l'OM, mais qui est restée inchangée. Kylian Mbappé transformait ainsi son second penalty de la soirée et offrait donc la victoire au Real Madrid face aux visiteurs marseillais qui avaient pourtant ouvert le score par l'intermédiaire de Timothy Weah (2-1). Un dénouement pas du tout au goût de Roberto De Zerbi. Le coach italien a pesté en conférence de presse en dénonçant une décision honteuse de la part du corps arbitral sur cette situation. « Je pense qu'il n'y a pas pénalty, c'est honteux, je suis désolé. Et je l'aurais dit si ça avait été de mon côté. Pour moi il n'y a pas pénalty, jamais. Jamais ».