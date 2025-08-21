«Pire que le PSG», la mère de Rabiot annonce un désastre à ‘lOM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adrien Rabiot, poussé vers la sortie par l’Olympique de Marseille après sa bagarre avec Jonathan Rowe, traverse une période délicate à un an de la fin de son contrat. Son entourage compare cette situation à celle vécue au PSG, où il avait été mis sur la touche pendant plusieurs mois, craignant un nouveau blocage de carrière.

L’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a déclenché une réaction immédiate de l'OM, qui a décidé de l’écarter de l’équipe première et de le placer sur la liste des transferts. Cette sanction, à un an de la fin de son contrat, a surpris et choqué son entourage, qui estime que la situation est exagérée. Véronique Rabiot, sa mère et conseillère, évoque même un parallèle avec le traitement subi par son fils au PSG, où il avait été laissé plusieurs mois sans jouer pour avoir refusé de prolonger son contrat.

« Je ne m’attendais pas à vivre une telle situation » « Je ne sais pas quoi vous dire, parce que je ne m’attendais pas à vivre une telle situation. Je pensais avoir vécu le pire avec le PSG, mais je me suis trompé. Ce serait une catastrophe s’il ne jouait pas une saison. On a connu cette situation, on ne veut pas la revivre » a déclaré Véronique Rabiot au cours d'un entretien accordé à RTL ce jeudi soir.