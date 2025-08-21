Bagarre de Rabiot dans le vestiaire : L’OM est coupé en deux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Claque de fin pour Adrien Rabiot. Alors que l’international français était « un exemple » aux yeux de Pablo Longoria le président de l’OM, il est l’instigateur d’une violente bagarre avec Jonathan Rowe qui s’est déroulée après la défaite à Rennes la semaine dernière (0-1). Les deux joueurs ont été évincés du groupe marseillais, une sanction visiblement pas comprise par tout le monde dans le vestiaire…

Au Roazhon Park, l’Olympique de Marseille s’est écroulé vendredi dernier dans le cadre de la 1ère journée de la campagne de Ligue 1 2025/2026. Sur le score d’un but à zéro, et pourtant en supériorité numérique pendant une heure, Adrien Rabiot et sa bande ont été battus. Sa bande, plus pour longtemps en raison de sa violente échauffourée avec Jonathan Rowe dans le vestiaire après la rencontre.

Une bagarre qui a choqué la direction et le vestiaire de l’OM Entre insultes et coups, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe n’y sont pas allés de main morte. Au point où le président Pablo Longoria a avoué à l’AFP mercredi que ni lui, ni le directeur du football Medhi Benatia ou encore l’entraîneur Roberto De Zerbi n’avaient vu ça depuis le début de leurs carrières respectives. Ce jeudi, en s’appuyant sur des informations récoltées en interne, Le Parisien assure qu’aucun des deux protagonistes de cette bagarre ne se serait excusé en coulisses.